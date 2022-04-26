Оля Полякова чувственно исполнила гимн Украины на благотворительном матче в Турции

Артистка выступила на благотворительном футбольном матче.

Оля Полякова исполнила гимн Украины в перерыве благотворительного матча между донецким "Шахтером" и турецким "Антальяспором".

Видео своего выступления певица выложила в Instagram.

"Для меня гимн не только символ нашей страны, но и символ боли, печали, надежды, храбрости, несгибаемости и победы!" – написала артистка.

К слову, все средства от реализации билетов на матч и рекламу передадут в помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

Напомним, ранее Полякова в сине-желтых нарядах выступила с украинской песней на благотворительном матче "Шахтер" — "Фенербахч" в Стамбуле.

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