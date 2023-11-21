Оля Полякова, MONATIK, Иво Бобул и другие звезды выступят на новогоднем концерте в Киеве

На концерте состоится награждение главных хитов года.
В Киеве, в Жовтневом дворце, 24 ноября состоится концерт "Новогодняя музыкальная платформа".
В этот вечер будут звучать самые популярные украинские песни.
Своими выступлениями зрителей порадуют Оля Полякова, MONATIK, Иво Бобул, MELOVIN, TAYANNA, POSITIFF, CHEEV, Виталий Козловский, IVAN NAVI, KADNAY, Амадор Лопес, SHUMEI, ALEKSEEV, DISCOMAN, GENA VITER, PARFENIUK, 100Лиця, Максим Бородин, Маша Кондратенко и другие.
Во время концерта вручат награды победителям.
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