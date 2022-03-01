Оля Полякова обратилась к российским матерям: "Это же ваши дети, ваши мужья... нахрен вы их сюда пускаете?"

Певица Оля Полякова записала видео и высказалась в адрес российских матерей.

"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто получают наслаждение от того, что они отправляют сюда молодых и сильных пацанов. Потому что эти две старые немощные мрази, которые уже ничего не могут, они получают удовлетворение, посылая на верную смерть молодых и сильных пацанов. Но это же ваши дети, ваши мужья, дети, близкие, нахрен вы их сюда пускаете, что вы делаете?" - сказала в своем обращении Полякова.

Ранее телеведущая Маша Ефросинина сделала то же самое, она запостила очень эмоциональное видео и показала, что происходит на улицах украинских городов. Маша призвала людей выходить на улицы и не бояться.

Напомним, телеведущая Стася Ровинская послала свою мать актрису и телеведущую Снежану Егорову вслед за российским кораблем. Девушка рассказала, что не хотела выносить "ссор из избы", но больше не может терпеть: "Я долго держалась… показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте пожалуйста минутку, пожалуйтесь на ютуб-канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу. Внизу в комментарии добавила "Иди нах*й. Твоя дочь Стася".

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