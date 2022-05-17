Оля Полякова продемонстрировала красивое патриотическое платье, в котором выступает на благотворительных концертах

Артистка похвасталась сине-желтым нарядом от украинского дизайнера.
Оля Полякова продемонстрировала подписчикам в Instagram свое роскошное патриотическое платье от украинской дизайнерки Марии Проскуровской, которая осталась в Украине.
Певица предстала на видео в сине-желтом обтягивающем платье макси с разрезом и плиссированной накидкой. Талию она подчеркнула золотым поясом. Наряд Оля дополнила желтыми туфлями на шпильках.
В этом образе Полякова выступила на благотворительном мероприятии в Нюрнберге, в котором приняла участие также Маша Ефросинина.
Артистка отметила, что в этом сине-желтом платье она также выступает на благотворительных концертах по Америке.
"Мое новое патриотическое платье, в котором я выступала в Нюрнберге, и привезла с собой в тур по США", – написала певица.
Напомним, Екатерина Бужинская похвасталась красивым патриотическим платьем-вышиванкой от украинского бренда.
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