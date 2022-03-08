Оля Полякова рассказала в эфире российского канала, как подругу ее дочери расстреляли оккупанты

Украинская певица приняла участие в программе YouTube-канала "Популярная политика", это канал на котором говорят правду о войне, развязанной Путиным против Украины.

В эфире, которым Оля поделилась в своем Instagram, она рассказала о том, что ее российские коллеги трусливо молчат, а ее друзья из России даже не позвонили ей в эти тяжелые военные времена. А те русские друзья, которые живут за границей, звонили и предлагали помощь.

Оля рассказала, что видит поддержку тех людей, которые сейчас в российских городах пытаются выйти на площади. И говорит, что от части понимает, почему люди боятся выходить и все свои беды сбрасывают на правящего человека, ведь так было сложено исторически, и тяжело от россиян требовать взрослой и осознанной позиции.

"Для этого должны произойти те перемены, которые прошла уже наша страна. Потому что мы все это проходили в 2004 году и потом, когда у нас была еще одна революция, когда мы сбрасывали со своей шеи наших правителей и двигались в ту сторону, куда мы двигались. Должен произойти перелом в русском обществе, чтобы люди могли выходить большим количеством. Если бы на улицы вышли миллион человек, то с ними бы никто не справился", - сказала Полякова.

Оля публично рассказала о том, что война добралась и до ее ближайшего круга. "У них есть приказ, стрелять на поражение. Русские стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать". А также рассказала, как подругу ее старшей дочери Маши расстреляли в машине, когда она ехала со своей мамой и младшей сестрой.

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