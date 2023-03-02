Оля Полякова с новой программой выступит для военных в Киеве

Оля Полякова выступит для ВСУ с благотворительным концертом, который состоится 8 марта в 14:00 в КВЦ "Парковый".

На концерт пригласят тех, кто активно участвует в приближении нашей победы: военные, врачи, работники ГСЧС, волонтеры и другие. Вход на концерт для них бесплатный.

"Я очень скучаю по своей публике. И каждый концерт в это сложное время — это не только любимая работа, но и совершенно новые эмоции от встречи с людьми, которые очень изменились за последний год. Мы все стали как одна большая семья. Это неповторимые ощущения, которые делают нас всех более близкими и сильными, кроме этого, для меня сейчас важно работать еще и для тех, чей график и возможности ограничены службой и помощью населению, стране, но кому также, а возможно и больше, чем другим, нужны положительные эмоции и заряд хорошего настроения", – поделилась Оля.

Оля Полякова/Прессслужба

А в 19:00 в этот же день, 8 марта, состоится первый большой сольный концерт Поляковой с начала полномасштабной войны. Часть средств от концерта будет направлена на закупку дронов и пикапов под Бахмут.

В программу под названием "Все будет хорошо" войдут любимые хиты на украинском языке, а также новые треки военного времени. Это новое шоу, которое придет на смену легендарной программе "Королева Ночи". Режиссером концерта является Герман Ненов.

Напомним, Оля Полякова в компании молодого красавца посетила премьерный показ украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", состоявшийся в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

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