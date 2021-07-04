Оля Полякова в коротком летнем платье позировала на турецком пляже

Оля Полякова улетела в Турцию и показала несколько фотографий.

Певица продемонстрировала подписчикам новый летний образ, по традиции, опубликовала несколько фотографий в одном и том же наряде и предложила подписчикам выбрать, какое фото лучше.

На снимках знаменитость позирует в коротком белом платье в мелкий принт и черных солнцезащитных очках. Запечатлена Оля под большим пляжным зонтом. В геолокации Полякова отметила, что находится в отеле Ali Bey Resort Sorgun, в Сиде.

"Обожаю совмещать работу с отдыхом! А вы?)", - спрашивает у подписчиков звезда.

Поклонники отмечают в комментариях, что на всех фотографиях Полякова выглядит отлично. В Турции отдыхает и телеведущая Маша Ефросинина с сыном и подругой.

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А ранее певица публиковала в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха в загородном комплексе. Артистка устроила себе фотосет прямо на поле для гольфа. Красный купальник сидит на ее фигуре просто отлично.

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