Оля Полякова в вышиванке исполнила гимн Украины на футбольном матче в Афинах

Оля Полякова в вышиванке исполнила гимн Украины на футбольном матче в Афинах

Артистка поддержала Украину на матче между донецким "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом".

Оля Полякова посетила футбольный матч между состоявшимся в Афинах донецким клубом "Шахтер" и греческим "Олимпиакосом". Встреча прошла в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace, целью которого является сбор средств на поддержку Украины во время войны с Россией. Все деньги с матчей будут перечислены на гуманитарную помощь жителям Украины.

Полякова как специальная гостья мероприятия исполнила на стадионе гимн Украины. Она пела в вышиванке на фоне сине-желтых баннеров с надписями "Stop War".

Оля Полякова/Прессслужба

Кроме того, на матч с греками игроки "Шахтера" вышли в футболках, на которых вместо их фамилий были названия украинских городов-героев, пострадавших от российских оккупантов: Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.

Напомним, ранее Полякова запустила онлайн-проект, согласно которому она лично поздравляет военных, медиков, спасателей и других героев, защищающих Украину от врага. Артистка уже записала более тысячи видеооткрыток, подбадривающих боевой дух. Оля приглашает присоединиться к ее флешмобу и другим звезд украинского шоу-бизнеса.

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