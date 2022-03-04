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Оля Полякова записала новое обращение: "Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца?"

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Оля Полякова записала новое обращение: "Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца?"

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Украинская артистка в очередной раз обратилась к россиянам.

"Друзья, русские, белорусы. Кто живет в Европе. Вы же все видите, вам все понятно, что происходит уничтожение украинского народа. Что это геноцид нашего народа. Нашего стремления к прогрессу, свободе и правам. Вы же видите, что правда на нашей стороне. Говорите об этом своим родным в России. Показывайте им видео о бомбежках, о смертях, о пленных, о трупах российских солдат, которых бросили и предали.

Сейчас хотят предать весь российский народ, собрать огромную армию и пустить ее в этот ад. Сколько еще людей погибнет? Ради амбиция плешивого имперца? Молодых жизней? Сколько еще крови он должен выпить? Говорите с ними не пускать их на эту войну. Пусть бойкотируют не отпускать их мужей и детей. Говорите, показывайте фото и видео. Вы тоже можете остановить эту войну. Каждое усилие, каждый шаг важен. Вы можете что-то изменить! Спасибо", - сказала в своем обращении Оля.

Ранее певица уже выпустила не одно видеообращение к российскому народу, российским матерям и женам.

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