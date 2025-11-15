ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Оммаж на саму себя: Хейли Бибер повторила фишку своего розового платья из Met Gala

Модель заставила всех немного поностальгировать по 90-м и эре Тома Форда во главе Gucci.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Associated Press

Американская модель и успешная бизнесвумен Хейли Бибер вышла на красную дорожку мероприятия GQ Men of the Year Awards в прозрачном черном платье с бретелькой-халтером, которое также было полностью расшито черным бисером.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Это был наряд от Gucci, а сзади его украшал глубокий вырез на спине — конечно же, чтобы лучше продемонстрировать ее эффектные стринги с логотипом бренда.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Стринги с логотипом были созданы специально для Бибер, но вдохновлены весенней коллекцией 1997 года, которую создал для модного дома Том Форд.

Это откровенное белье характерно тонкими лямками и украшением в виде металлических букв. В коллекции Тома форда трусы подавались как унисекс, поскольку дефилировали в них как мужчины, так и женщины. Вещь была настолько смелой, что навсегда стала культовой.

Однако также этот образ стал и отсылкой к самой Хейли и ее знаменитому платью 2019 года созданного брендом Alexander Wang, который девушка носила на Met Gala.

Хейли Бибер 2019 год / © Associated Press

Хейли Бибер 2019 год / © Associated Press

Хейли Бибер на фотографиях папарацци (24 фото)

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
67
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie