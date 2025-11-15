- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Оммаж на саму себя: Хейли Бибер повторила фишку своего розового платья из Met Gala
Модель заставила всех немного поностальгировать по 90-м и эре Тома Форда во главе Gucci.
Американская модель и успешная бизнесвумен Хейли Бибер вышла на красную дорожку мероприятия GQ Men of the Year Awards в прозрачном черном платье с бретелькой-халтером, которое также было полностью расшито черным бисером.
Это был наряд от Gucci, а сзади его украшал глубокий вырез на спине — конечно же, чтобы лучше продемонстрировать ее эффектные стринги с логотипом бренда.
Стринги с логотипом были созданы специально для Бибер, но вдохновлены весенней коллекцией 1997 года, которую создал для модного дома Том Форд.
Это откровенное белье характерно тонкими лямками и украшением в виде металлических букв. В коллекции Тома форда трусы подавались как унисекс, поскольку дефилировали в них как мужчины, так и женщины. Вещь была настолько смелой, что навсегда стала культовой.
Однако также этот образ стал и отсылкой к самой Хейли и ее знаменитому платью 2019 года созданного брендом Alexander Wang, который девушка носила на Met Gala.