Оммаж на саму себя: Хейли Бибер повторила фишку своего розового платья из Met Gala

Хейли Бибер / © Associated Press

Американская модель и успешная бизнесвумен Хейли Бибер вышла на красную дорожку мероприятия GQ Men of the Year Awards в прозрачном черном платье с бретелькой-халтером, которое также было полностью расшито черным бисером.

Хейли Бибер / © Getty Images

Это был наряд от Gucci, а сзади его украшал глубокий вырез на спине — конечно же, чтобы лучше продемонстрировать ее эффектные стринги с логотипом бренда.

Хейли Бибер / © Getty Images

Стринги с логотипом были созданы специально для Бибер, но вдохновлены весенней коллекцией 1997 года, которую создал для модного дома Том Форд.

Это откровенное белье характерно тонкими лямками и украшением в виде металлических букв. В коллекции Тома форда трусы подавались как унисекс, поскольку дефилировали в них как мужчины, так и женщины. Вещь была настолько смелой, что навсегда стала культовой.

Однако также этот образ стал и отсылкой к самой Хейли и ее знаменитому платью 2019 года созданного брендом Alexander Wang, который девушка носила на Met Gala.

Хейли Бибер 2019 год / © Associated Press