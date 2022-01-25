Он делает из нее бывшую: девушка Канье Уэста появилась в образе, который ранее носила Ким Кардашьян

Он делает из нее бывшую: девушка Канье Уэста появилась в образе, который ранее носила Ким Кардашьян

Похоже, рэпер Канье Уэст никак не может пережить расставание с Ким Кардашьян, ведь решил превратить в бывшую жену свою новую девушку - 31-летнюю актрису Джулию Фокс.

Они встречаются всего несколько недель, но уже прилетели в Париж, чтобы вместе посетить Неделю высокой моды, однако наряды Джулии сильно напоминают нам то, как одевалась Ким, когда была в отношениях с Уэстом.

Например, во время вечернего выхода в свет Фокс надела красное платье на одно плечо от бренда Rick Owens, которое сочетала с черным пальто оверсайз. Завершили образ актрисы высокие сапоги серебристого цвета от Balenciaga.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

Образ актрисы кажется очень оригинальным, но проблема в нем лишь в том, что точно такие же вещи несколько лет назад носила Ким Кардашьян. В серебристых сапогах суперзвезда появлялась в 2016 году в Нью-Йорке, а вот похожий наряд на одно плечо от Rick Owens надевала в 2019-м на гала-концерт FGI Night Of Stars Gala.

Ким Кардашьян / Getty Images

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Getty Images

Своре всего, все вещи, которые Джулия сейчас носит в Париже, подобрал ей Канье. Ранее она призналась журналу Interview Magazine, что рэпер начал работать над ее стилем и сделал сюрприз, подарив целый гардероб.

Когда Уэст начал встречаться с Ким, то делал с девушкой то же. Он кардинально поменял ее имидж, выбросил многие вещи и аксессуары. Моменты того, как Канье меняет гардероб Кардашьян, даже вошло в их семейное реалити-шоу.

Читайте также: