Он для нее слишком незрелый: Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном

41-летняя звезда реалити Ким Кардашьян разорвала отношения с 28-летним актером Питом Дэвидсоном, так как почувствовала себя "полностью истощенной отношениями со слишком юным парнем.

Их роман длился девять месяцев, но закончился разрывом из-за "незрелости и юного возраста" Пита Дэвидсона. Об этом сообщает CNN источник, близкий к паре. "На этой неделе они мирно расстались из-за расстояния и графиков", - сказал источник.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон / Фото: Associated Press

Их отношениях строились практически на расстоянии, Пит сейчас работает над проектом в Австралии, а Ким живет в США. Этот фактор, а также то, что Дэвидсон слишком молод (ему 28 лет) привели к тому, что Ким его бросила.

"Питу 28, а Ким 41 - просто сейчас они в совершенно разных местах», - говорит инсайдер Page Six. По его словам Дэвидсон хочет, чтобы Ким прилетала к нему в Австралию, он любит спонтанности, он очень импульсивен, "но она мать четверых детей и все не так просто". "Ей нужно сейчас сосредоточить свое внимание на детях", - добавляет источник.

С молодым комиком Ким начала встречаться в ноябре 2021 года, когда она официально еще была замужем за Канье Вестом, но вместе с ним уже не жила. Слухи об их романе начали ходить после совместного скетча на шоу Saturday Night Live, в котором они поцеловались. Далее стало известно, что свой 28 день рождения Пит отмечал уже в компании Кардашьянов. Также Пит сделал татуировку на руке с именем Ким и ее четверых детей.

Пит Дэвидсон / Фото: Associated Press

На публике как пара они впервые появились аж в апреле 2022 года - это была премьера нового реалити-шоу семейства Кардашьян, поэтому многие подозревали, что этот роман с парнем, который моложе ее на 13 лет на самом деле просто пиар-ход.

"Они очень любят и уважают друг друга, но обнаружили, что из-за большого расстояния и напряженного графика им действительно трудно поддерживать отношения", - говорят источники о расставании пары.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон / Фото: Associated Press

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