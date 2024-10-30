Он ее копия: Риз Уизерспун вывела в свет 21-летнего сына Дикона

Молодой человек был плюс один своей матери на светском мероприятии.

Актриса Риз Уизерспун - звезда комедии "Блондинка в законе" - в последнее время все чаще появляется на публике со своим старшим сыном Диконом.

Молодой человек сопровождал мать на вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards, которое прошло в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Дикон был в стильном и элегантном темно-синем смокинге, белой рубашке и черных лоферах.

Риз Уизерспун с сыном / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун же отдала предпочтение черному лаконичному платью на одно плечо от бренда Maticevski. Его украшали большие воланы на плече и юбке. Носила наряд актриса в сочетании с босоножками и несколькими простыми украшениями.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

У Риз также есть еще двое детей 25-летняя дочь Ава и 12-летний сын Теннесси. Но если младшего ребенка она с собой на мероприятия еще не берет, то вот дочь тоже уже выходила с ней на красные дорожки и посещала светские мероприятия. Ава очень похожа на свою знаменитую мать-актрису. Например, в начале года они вместе посетили Париж, где прошла Неделя моды.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Фото: Getty Images

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