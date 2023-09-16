Он - ее копия: супермодель Линда Евангелиста посетила мероприятие с 16-летним сыном от мужа Сальмы Хайек

Ранее увидеть сына супермодели 90-х Линды Евангелисты было практически невозможно, ведь звезда тщательно скрывала от прессы и его, и себя. Однако после своего грандиозного возвращения на подиум с Линдой на публике стал часто мелькать и ее 16-летний сын Августин Джеймс.

Сопровождал подросток свою маму и на втором ежегодном благотворительном ужине от Kering "Забота о женщинах". На Линде в тот вечер был элегантный черно-белый наряд, состоящий из жакета, длинной юбки и белой блузы. Волосы супермодель уложила назад, сделала нежный макияж и завершила лук несколькими украшениями.

Августин же был в классическом черном костюме и белой рубашке.

Линда Евангелиста и Августин Джеймс Евангелиста / Фото: Getty Images

Мероприятие молодой человек посетил, поскольку оно было организовано компанией его отца - французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Линда встречалась с Пино четыре месяца с конца 2005 до начала 2006 года. Когда они расстались и модель поняла, что беременна - решила оставить ребенка. Много лет она судилась с Пино за алименты, но какие отношения были при этом у ребенка с отцом не сообщалось.

Однако благодаря супруге миллиардера - актрисе Сальме Хайек - известно, что Августин общается с семьей отца, сестрами и даже отдыхает с ними на роскошных курортах. Сальма не раз публиковала фото мальчика в соцсетях, а также он появлялся на вечеринках с ней и сводной сестрой Валентиной Паломой.

Сальма Хайек, Валентина Палома Пино, Августин Джеймс Евангелиста / Фото: Getty Images

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