"Он известный бразильский футболист": участница "Холостяка-12" рассказала о своей личной жизни

Юлия Кавчук познакомилась со своим парнем в ОАЭ.
Одна из харизматичных участниц 12-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Кавчук – в эфире пост-шоу рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте. К эфиру она присоединилась через видеосвязь.
Сейчас девушка находится в Дубае. Там он работает в украинском ресторане. В личной жизни у нее все отлично. Она встречается с известным бразильским футболистом, с которым познакомилась там. Больше подробностей о любимом Юлия решила не рассказывать.
"У меня все хорошо. Я в отношениях. Не долго. Две недели", – поделилась Кавчук.
Напомним, другая участница "Холостяка-12" — актриса Виктория Варлей в пост-шоу "Жизнь после проекта" призналась, что вышла замуж. Она с мужем живет в США.
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