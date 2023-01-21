"Он известный бразильский футболист": участница "Холостяка-12" рассказала о своей личной жизни

Одна из харизматичных участниц 12-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Кавчук – в эфире пост-шоу рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте. К эфиру она присоединилась через видеосвязь.

Юлия Кавчук/Скрин с видео

Сейчас девушка находится в Дубае. Там он работает в украинском ресторане. В личной жизни у нее все отлично. Она встречается с известным бразильским футболистом, с которым познакомилась там. Больше подробностей о любимом Юлия решила не рассказывать.

"У меня все хорошо. Я в отношениях. Не долго. Две недели", – поделилась Кавчук.

Напомним, другая участница "Холостяка-12" — актриса Виктория Варлей в пост-шоу "Жизнь после проекта" призналась, что вышла замуж. Она с мужем живет в США.

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