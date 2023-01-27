"Он как бы получал от меня удовольствие": Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным

Бывшая звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон дала откровенное интервью Variety и снялась в фотосессии. Говорили о ее книге "С любовью, Памела", а также о встрече Пэм с российским президентом Путиным.

Памела Андерсон – известный активист PETA, участники организации выступают за этичное отношение к животным и борются за права животных. Однажды звезда приезжала в Россию и встречалась в Кремле с некоторыми высокопоставленными людьми, чтобы продвигать свою инициативу о запрете на ввоз продукции из тюленей. Об этом визите Пэм и упомянула в интервью:

"Я была в Кремле, сидела со всеми ними за одним столом. Я шуршала своими бумагами с моими фотографиями дельфинов и белуг, получающими переохлаждение, и умоляла через этих людей, которые действительно делали что-то в реальном времени. Путин был в комнате только один раз, но обо всем слышал. Я получала сообщения от других людей о том, что он был рад, что я была там - он как бы получал от меня удовольствие", - рассказала Памела изданию Variety.

Далее в интервью Андерсон замолкает. Ведь прекрасно понимает, что обсуждение всего, что связано с Россией, – табу. И коротко добавляет:

"Я не знаю, что сейчас сказать правильно, — говорит она, — потому что это ужасно". И она быстро добавляет, что голосовала за Байдена в 2020 году. Ее политика проста: "Просто продолжайте поддерживать людей".

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