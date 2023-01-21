"Он мне писал": финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая рассказала об отношениях с Алексом Топольским

Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – ответила на самый популярный вопрос, который очень интересует ее фолловеров в Instagram – какие у нее отношения с главным героем проекта Алексом Топольским.

Девушка призналась, что мужчина пытался возобновить с ней общение. Он ей писал после шоу, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, и они некоторое время переписывались.

"Он мне писал. Мы поддерживали связь, когда только началась война. Летом мы списались", - сказала Мудрая.

Она отметила, что Алекс в финале сделал неправильный выбор. Саша также добавила, что он сделал ей очень неприятно, когда ее "облил грязью".

"Мне не хотелось бы разжигать скандал, делиться переписками или скриншотами - это не мой уровень. Но скажу, что в день финала человек полил меня грязью и оставил очень неприятный осадок.

После того, как он меня провел, когда был финал, осадка не было никакого. Ну Алекс и Алекс, ну нравился мне парень, ну выбрал не ту, ошибся, все ошибаются. Я приняла этот выбор, адекватно к нему отнеслась. Но, когда человек просто без причины мне записывает голосовое и поливает меня грязью, – это неприятно", - рассказала Александра.

Напомним, победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая рассказала подписчикам в Instagram настоящую причину ее расставания с Топольским.

Читайте также: