Он на нее не давит: Никола Пельтц рассказала, сколько детей они хотят с Бруклином

Бруклин Бекхэм давно настаивает на том, что хочет с Николой Пельтц большую семью. И она его поддерживает, но с беременностью не торопится.

В недавнем разговоре с журналом The Sunday Times Style Никола рассказала, что Бруклин хочет завести детей прямо сейчас. В планах у него восемь, а лучше - десять детей. И чтобы быть молодым отцом, как мечтает парень, начинать нужно уже. Бруклину сейчас 23 года, а его жене - 27.

Такое стремление парня неудивительно, ведь он сам вырос в окружении двоих братьев и сестры, а у Николы целых шесть братьев и одна сестра. Так что девушка поддерживает стремления мужа. На словах. А вот на деле пока нет, пишет Daily Mail.

"Он хочет детей вчера. Думаю, через пару лет. Мы определенно хотим большую семью. У него трое братьев и сестер, у меня семь", - сказала Никола в интервью. На вопрос, будет ли у нее восемь детей, Никола ответила: "Это много, но… я не знаю". И добавила: "Мы хотим усыновить некоторых детей, завести собственных. Это было бы мечтой", - заявила девушка.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Бруклин же в интервью Entertainment Tonight сказал: "Я всегда хотел быть молодым отцом, и я хотел бы иметь семью в ближайшее время, но когда моя жена будет готова. Я мог бы иметь около 10, но это ее тело… это ее решение".

Очевидно, что пока что Никола Пельтц не готова к материнству, а ее муж на нее не давит, а просто ждет ее решения.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

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