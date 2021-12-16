Он не меняется: Киану Ривз попал под прицел папарацци

Актер сейчас пктивно посещает различные программы, чтобы пиарить новую "Матрицу".

С того момента как мир увидел первую часть фильма "Матрица" прошло уже 22 года, но мало того, что актер Киану Ривз, несмотря на свои 57 лет, совершенно не изменился, так еще и снялся в продолжении этого легендарного фильма. 21 декабря в прокат выходит новая часть "Матрица: Воскрешение", где мы опять увидим Нео, Тринити и Морфеуса.

За считанные дни до выхода новой части фильма, главного актера Киану Ривза заметили в Нью-Йорке. Актер шел на шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", чтобы рассказать о продолжении научно-фантастического боевика.

Киану был одет в элегантный костюм и рубашку, но в руках нес еще один, чтобы переодеться для эфира. Также на вешалке у него висела белая рубашка.

Киану Ривз / Getty Images

На следующий день звезда опять попал под прицел фотографов, но только по пути на другое шоу Live with Kelly and Ryan.

Киану Ривз / Getty Images

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