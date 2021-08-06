Он не меняется: Киану Ривз попал под прицел папарацци в Берлине

Он не меняется: Киану Ривз попал под прицел папарацци в Берлине

56-летний актер, кажется, нашел секрет молодости, ведь совершенно не меняется.

5 августа Киану Ривза заметили возле автомобиля, когда он направлялся на съемки своей знаменитой франшизы "Джон Уик".

Ради съемок актер переехал из Нью-Йорка в Берлин. Ранее в немецкой столице он работал над перезагрузкой "Матрицы", а теперь - над четвертой частью боевика "Джон Уик". Съемки фильма начались в июне этого года, а вот премьеру его создатели обещают уже в 2022-м.

В день, когда фотографы подловили Киану, шел дождь, и, судя по тому, что актер был тепло одет, температура на улице тоже была не высокой. Ривз не воспользовался зонтом, а только завязал на шее толстовку, чтобы не намочить пиджак.

Киану Ривз / Getty Images

Напомним, также на этой неделе папарацци запечатлели еще одну не стареющую знаменитость - участника группы The Rolling Stones Ронни Вуда, который посетил мероприятие в Лондоне со своей женой Салли.

Ронни Вуд и Салли Вуд / Getty Images

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