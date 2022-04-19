"Он не запомнит взрывов и сирен": Катя Осадчая показала 8-месячного сына

Ведущая умилила снимком самого младшего сына.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram милое фото со своим младшим сыном Данилом, которому сегодня исполнилось 8 месяцев. Она нежно держит малыша на руках. Теле-звезда сказала, что когда он вырастет, она ему обязательно все расскажет о войне и цене свободы.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Данилу сегодня 8 месяцев и уже почти два из них идет война. Он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены сохранении родители и слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сын! Победа скоро", — написала ведущая.

Напомним, Осадчая показала в Instagram маленькую девочку, которой мама на спине на случай своей гибели написала ее имя и контакты. Ведущая также эмоционально отреагировала на преступления российских врагов, которые беспощадно убивают украинцев, пытают, насилуют и уничтожают все на своем пути.

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