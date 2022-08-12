"Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше": Мадонна в эффектном луке посетила шоу и рассказала о сыне

Альбом ремиксов Мадонны был выпущенный Warner Records 24 июня 2022 года. Есть две версии альбома: 16-трековое сокращенное издание с простым названием "Наконец достаточно любви" выпущено в цифровом формате 24 июня, а полное издание с 50 треками будет выпущено 19 августа.

Мадонна и Джимми Фэллон / Фото: Getty Images

Карьера Мадонны насчитывает более пяти десятилетий, и на шоу в среду поп-дива рассказала, что ее представители думали, что ее карьера закончится в начале 1980-х, после того как на ее самой первой церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 1984 году во время выступления ее платье задралось и обнажило часть ее ягодиц, что, по мнению ее представителей, могло стать концом ее карьеры.

"Это были дни, когда нельзя было показывать свою задницу, чтобы сделать карьеру. Теперь все наоборот", - сказала Мадонна в интервью.

63-летняя певица выглядела очень эффектно и была одета в черный корсет с надписью New York, кружевные высокие перчатки и широкие синие брюки с белыми полосками по бокам. Обута певица была в кожаные высокие сапоги на каблуках. Певица распустила длинные волосы и расчесала их по пробору и дополнила образ многочисленными украшениями на шее и браслетами на запястье, а также кольцами и маникюром со стразами.

Мадонна / Фото: Getty Images

Во время шоу певица также рассказала, что ее 16-летний сын Дэвид Банда не только носит ее одежду, но и "выглядит в ней лучше".

"Он может надеть любой наряд и выглядеть фешенебельно. Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше. Он даже может надеть платье и выглядеть по-мужски", - сказала Медж.

Дэвид Банда / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что приемный сын Мадонны составил ей компанию на вечеринке в Нью-Йорке. Дэвид Банда появился на публике в голубом брючном костюме с анималистичным принтом. Немного удлиненный пиджак он надел на голое тело, а брюки были широкими и имели довольно высокую посадку.

Читайте также: