Он очаровательный малыш: Пэрис Хилтон показала лицо подросшего сына

С ребенком на руках она не останавливалась для фото, как делает обычно, а просто мило улыбалась и прошла в автомобиль. Но при этом лица малыша Пэрис не прятала.

Голливудская блондинка и светская львица Пэрис Хилтон провела некоторое время в Нью-Йорке. Звезда посетила интервью на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном, чтобы прорекламировать второй сезон своего реалити-шоу Paris In Love.

Однако, как оказалось, в Нью-Йорк Пэрис прилетела не одна, а с мужем Картером Реумом и их сыном Фениксом. Семью сфотографировали, когда они выходили из отеля и шли к своей машине.

Пэрис была без макияжа, в солнцезащитных очках Prada, трикотажном спортивном костюме и в ярких кроссовках. На руках она держала своего малыша, который был в плюшевом костюме и большой белой шапке в виде панды.

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: Getty Images

Позади Пэрис шел Картер, тоже одетый довольно лаконично: на нем были черные штаны, кроссовки, футболка и бомбер. Муж звезды придерживал ей двери и помог сесть в машину.

Пэрис Хилтон с сыном и мужем / Фото: Getty Images

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