Он похож на мать: Риз Уизерспун посетила премьеру фильма с сыном

Известная актриса выбрала для мероприятия лаконичный наряд.
8 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Моргни дважды", которую посетила актриса Риз Уизерспун и ее старший сын Дикон Риз Филлипп.
Они позировали фотографам обнявшись. 20-летний молодой человек надел синее поло, белые штаны, кроссовки и очки. Дикон очень похож на свою знаменитую мать.
Риз, звезда культовой комедии "Блондинка в законе", надела лаконичный черный костюм который состоял из топа и прямых брюк со стрелками. Рукава топа были выполнены с элегантными и необычными складками, вырез на нем был фигурным. Образ актриса дополнила прической с собранными волосами, макияжем, серьгами-кольцами и босоножками.
Также посетила премьеру 35-летняя Зои Кравиц. Картина "Моргни дважды" стала ее режиссерским дебютом, а на красную дорожку она вышла с бойфрендом Ченнингом Татумом, который в фильме сыграл главную роль.
Читайте также:
- В мини-юбке и с ракеткой: Риз Уизерспун сыграла в пиклбол
- Похожа на свою дочь: Риз Уизерспун показала, как выглядела в 18 лет
- Подчеркнула декольте: Риз Уизерспун вышла на дорожку в смелом платье