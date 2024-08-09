Он похож на мать: Риз Уизерспун посетила премьеру фильма с сыном

8 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Моргни дважды", которую посетила актриса Риз Уизерспун и ее старший сын Дикон Риз Филлипп.

Риз Уизерспун с сыном / Фото: Associated Press

Они позировали фотографам обнявшись. 20-летний молодой человек надел синее поло, белые штаны, кроссовки и очки. Дикон очень похож на свою знаменитую мать.

Риз, звезда культовой комедии "Блондинка в законе", надела лаконичный черный костюм который состоял из топа и прямых брюк со стрелками. Рукава топа были выполнены с элегантными и необычными складками, вырез на нем был фигурным. Образ актриса дополнила прической с собранными волосами, макияжем, серьгами-кольцами и босоножками.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Также посетила премьеру 35-летняя Зои Кравиц. Картина "Моргни дважды" стала ее режиссерским дебютом, а на красную дорожку она вышла с бойфрендом Ченнингом Татумом, который в фильме сыграл главную роль.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум / Фото: Associated Press

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