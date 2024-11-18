Он просто ее копия: Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards - это ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук. Гостьей мероприятия в єтом году стала оскароносная актриса Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Она выбрала в этот раз своим "плюс один" сына Нокса. Парню 16-лет и он обычно редко появляется на публике со знаменитой матерью. Нокс был одет в черный смокинг, белую рубашку и дополнил образ галстуком-бабочкой.

В отличии от остальных детей звезды, Нокс очень похож на Анджелину.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Сама же киноактриса надела в этот раз винтажный наряд. На ней было длинное бело-золотое платье от магазина The Kit Vintage и согласно заявления самого магазина, на платье не было указано бренда.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

"Что делает этот момент самым значимым для нас, так это то, что мы знаем, какая она настоящая любительница, поклонница и сторонница винтажа. Каждый раз, когда Анджелина делает покупки вместе с нами, она приходит сама. Она очень присутствующая, вовлечена и выбирает каждую вещь. С ней никогда не было стилиста, который держал бы ее за руку, или FaceTime для друга. Она окружает себя винтажем, вдохновляясь тем, что она наденет в следующий раз", - прокомментировал в магазин.

Также отметим, что Нокс является братом-близнецом дочери актрисы - Вивьен, которая недавно помогала Анджелине с театральной постановкой в Нью-Йорке. Однако если Вивьен копия отца Брэда Питта, то вот Нокс похож на маму.

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