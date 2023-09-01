"Он – реально красавец даже без грима": звезда триллера "Гипнотик" рассказала о съемках с Беном Аффлеком

Алисе Брага, сыгравшая одну из главных ролей в "Гипнотике", рассказала о сотрудничестве с режиссером фильма Робертом Родригесом и о работе на съемочной площадке с Беном Аффлеком.

Совсем скоро, 7 сентября, в украинский прокат выходит триллер "Гипнотик" от живого классика Роберта Родригеса со звездным красавчиком и оскароносным актером, режиссером, сценаристом Беном Аффлеком. Компанию ему на экране составила бразильская суперзвезда Алисе Брага, известная по ролям в уже классической картине "Город Бога", блокбастерах "Я – легенда", "Элизиум", "Хищники" и шоу "Королева Юга". Кино уже окрестили одним из самых оригинальных триллеров последних лет, вдохновленным работами великого Альфреда Хичкока.

По сюжету фильма детектив полиции Дэнни Рурк (Бен Аффлек) болезненно переживает исчезновение маленькой дочери. Однажды Рурк получает задачу вмешаться в ограбление банка. На месте он видит, как незнакомые между собой люди слаженно действуют в интересах преступников. Чтобы понять, что ими руководит, Рурк выходит на прорицательницу Дайану Крус (Алисе Брага). Оказывается всему виной деятельность неуловимого "гипнотика" (Уильям Фихтнер), умеющего за считанные секунды проникать в ум людей и принуждать их к любым действиям. Чем больше Рурк стремится разобраться в происходящем вокруг, тем сложнее отличать реальность от искусственных воспоминаний и внушения.

Новый фантастический триллер с элементами психологического детектива снял по собственному сценарию Роберт Родригес ("Алита: Боевой ангел", "От заката до рассвета", "Город грехов") и для него это было путешествие в более чем десятилетие, прежде чем создание оригинального "Гипнотика" стало возможным в постоянном современном конвейере кино-комиксов.

Вдохновением для Родригеса стали именно нуары "великого и ужасного" Альфреда Хичкока и потому образ "загадочной женщины" в жизни "детектива" был слишком важен для режиссера. Но и этот образ не обязательно должен быть клише с красным платьем без нижнего белья. Именно поэтому Алисе Брага, известная своими женственными, но удивительно сильными персонажами, стала идеальным выбором для Роберта Родригеса.

Голливудская забастовка сценаристов уже началась, когда нам удалось пообщаться с Алисе о новом фильме и работе с Аффлеком и Родригесом, та же беседа была записана за несколько дней до актерской забастовки, с которой мы и начали разговор со звездой "Гипнотик".

Алис, мы разговариваем с вами на фоне стачки сценаристов и слухов, что актерская забастовка не за горами. Что вы чувствуете по поводу этой ситуации?

Хорошо, что вы упомянули о происходящем (печально вздохает – прим.ред). Мы живем в переломные времена. Мир кино навсегда изменился из-за стримингов. Все это похоже на кризис времен гибели немого кино. Нас ждут трудные времена, но люди в индустрии должны научиться слышать тех, кто создает кино и новые истории. Кино – это не только о "контенте", это о чувствах, воспоминаниях, о чем-то более сложном и важном.

Возвращаемся к вашему новому фильму. Почему вы решили согласиться на главную роль в картине "Гипнотик"?

Вы видели каст? (смеется – прим.ред). Это работа мечты! Наш режиссер сам Роберт Родригес! Конечно, я не могла отказаться от работы с ним, он визионер, мы очень давно знакомы и потому это было предложение, над которым долго не размышляют. А с ним еще в одной компании сам Бен Аффлек. Он нереально крут, я настоящая фанатка.

Алисе Бардо

Правда, что сценарий и картинка вдохновлены творчеством великого Хичкока?

Ооо, да. Это вторая причина, по которой я согласилась на этот проект. Я фанатка Хичкока. Люблю его фильмы. Они безупречны с технической точки зрения. А как он работал с актерами! Но, конечно, сюжет… Я прочитала сценарий за один раз, мне так хотелось узнать о том, чем все закончится. Рада, что на экране нам удалось воспроизвести атмосферу саспенса и недоверие к окружающей среде и людям. Жаль, что многие из нас чувствует похоже в реальной жизни.

Также меня увлек мой персонаж. Диана (персонаж Алисе в ленте – прим.ред) необычная женщина. Она сильна, вспыльчива, хитра, очень умна, но не потеряла эмоции и жажды жизни, любви и справедливости в жесткой вселенной ленты "Гипнотик". Ну и, конечно, она медиум! (улыбается – прим.ред).

То есть вы являетесь современной версией "холодной блондинки" Хичкока?

Это сложный вопрос… Я думала об этом, я бы сказала, что у Дианы все добродетели героинь лучших лент Хичкока. Но она современна, она продукт собственного мира и событий. Но, конечно, она сильнее стереотипной блондинки в старом кино. Современные женщины, как в жизни, так и в кино, реально крутые.

Алисе Брага/Кадр из фильма

Во время просмотра мы поймали себя во мнении, что сюжет может воспроизвестись в реальности. Вам так не показалось?

Да, мы живем в удивительном мире. Казалось, мы все знаем обо всех. Информация передается за долю секунды по всему миру. Но никогда раньше в истории не было столько теорий заговоров и людей, с пеной на губах отстаивающих свою версию реальности. Нами манипулируют все – от медиа до государственных учреждений. Кто знает, может и мы с вами прямо сейчас находимся "под гипнозом" (смеется – прим.ред).

Режиссером вашей новой картины выступил сам Роберт Родригес. Как вам опыт работы с ним?

Ооо, это было здорово! Вы знаете, чем больше статус и опыт у людей, тем легче с ними работать. Роберт супер-профи, процесс съемки был совершенно организован. Он ясно знает, что хочет увидеть на экране, ясно знает, что хочет получить от каждого на площадке. Он слышет актеров и воспринимает их мнение. Работа с ним – это творческий симбиоз.

Роберт очень продуктивный режиссер, работающий в полярных жанрах. Какой стиль Родригеса вам нравится?

Я люблю его экшн-ленты! Они так зрелищны и динамичны! Невозможно оторваться! И еще он настоящий визионер! Я никогда не забуду свои эмоции после просмотра "Города грехов" или "Алиты" – это просто невероятно. Его работы ультра-современные, изобретательные и очень красивые!

Вы играли с великими актерами: Энтони Хопкинсом, Мэттом Дэймоном, Бренданом Фрейзером. А в ленте "Гипнотик" стали партнером Бена Аффлека. Как вам Бен и чем он отличается от других суперзвезд, с которыми вы работали на площадке?

Да, вы правы, мне очень повезло! Я играла с лучшими (смеется – прим. ред). Бен очень мил и прост. Не верится, что такая большая звезда может быть так мила в жизни. Это касается каждого на площадке. Он не забывает, кто он и откуда. Еще он щедр и добр. И конечно, в жизни он реально красавчик. Даже без грима. По моему вкусу, более зрелый Бен еще более привлекательнее, чем раньше. Если бы не моя Бьянка (актриса с 2020 года находится в отношениях с коллегой Бьянкой Компарато, — прим. ред) и мой страх перед Джей Ло, может, я бы к нему даже подкатила (смеется — прим.ред).

А если говорить серьезно, то он очень хороший партнер. Именно партнер. Он не играет как главная звезда, ему важно взаимодействовать со всеми на площадке. У него четкая картина, что ему делать в кадре.

Бен Аффлек/Кадр из фильма

Вы хотели бы что-то передать украинцам, которые придут на вашу ленту в кино?

Ооо да! Конечно! В первую очередь я впечатлена, что вы ходите в кино и интересуетесь им в такие времена. Это невероятно! Вы очень крутые, сильные и бесстрашные! Это очень вдохновляет работать, зная, что твое кино может отвлечь людей, которые второй год борются с врагом в таких условиях. Желаю вам мощи и выдержки. Уверена, что я приеду к вам и лично пообщаюсь со своими зрителями в Украине.

Фантастический триллер "Гипнотик" с Беном Аффлеком и Алисе Брага в кинотеатрах Украины с 7 сентября.

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