Он шокирован: главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский отменил церемонию роз

В шестом выпуске ни одна участница не покинула проект.
В эфире СТБ показали шестой выпуск романтического реалити-шоу 12-го сезона "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Он состоялся в Дубае. На церемонии роз участницы проекта появились в роскошных образах восточных красавиц.
Церемония началась с того, что главный герой Алекс Топольский вместе с девушками прослушивал анонимные аудиозаписи-отзывы о каждой из них, которые участници записали накануне по просьбе ведущего шоу Григория Решетника.
То, что услышал Алекс, ошеломило его. Ведь в аудиозаписях звучало много негатива на адресс почти каждой из участниц. Топольский был просто шокирован услышанным. Да и сами девушки не ожидали услышать такие неприятные комментарии о себе. Поэтому между участницами возник конфликт, ведь большинство узнало, кто и что говорил друг о друге.
Топольский был очень разочарован. Он решил прекратить церемонию роз, чтобы все обдумать. В этом выпуске проект никто не оставил.
На следующей неделе Алекс поговорит с участницами, к которым у него возникло много вопросов, и решит, с кем из восьми участниц он попрощается.
"Церемонии роз сегодня не будет. Я не могу сейчас принимать решения, я поэтому пошел. Потому что это решение было бы торопливым, скоропалительным. Я хочу на свежую голову вспомнить, что было сказано о каждой из девушек, разобраться в своих мыслях", — сказал Алекс.
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