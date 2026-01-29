ТСН в социальных сетях

Он уже давно звезда: супермодель Клаудия Шиффер позировала со своим котом

Звезда и ее питомец снимаются для какого-то нового проекта.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Associated Press

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых запечатлена со своим котом шотландской вислоухой породы по имени Чип. Судя по снимкам, звезда и ее питомец вместе снимаются для какого-то проекта, а возможно, он просто залез в кадр.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия сидит за столом, на котором стоит чайник и чашка кофе, а лежит раскрытый журнал с кроссвордами. Модель держит на руках кота.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Отметим, Чип — не просто кот, он уже звезда, ведь даже успел сняться в фильме «Аргайл», режиссером которого выступил Мэттью Вон — муж супермодели. Клаудия даже выходила на красную дорожку перед премьерой ленты с котом в специальном рюкзаке-переноске.

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Сама же Шиффер позировала перед фотографами в желто-серебристом платье с роскошными кружевными вставками на декольте и по бокам. Наряд был от Модного дома Versace из коллекции весна-лето 2024.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер в кружевном бюстгальтере и джинсах позировала на архивных фото.

