Он в белом костюме, а она в платье с бабочками: Эдди Редмэйн с женой приехал на Уимблдон

Он в белом костюме, а она в платье с бабочками: Эдди Редмэйн с женой приехал на Уимблдон

Эта пара в последнее время так редко появляется на публике.

39-летний английский актер Эдди Редмэйн и его 38-летняя супруга Ханна Багшоу сегодня были запечатлены на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.

Хана появилась перед камерами в нежном платье с принтом в виде бабочек длины миди и с рюшами на груди, к которому подобрала белые туфли-лодочки с прозрачными вставками и коричневую замшевую сумку на цепочке. Длинные волосы девушки были распущены, а на лице были темные солнцезащитные очки в синей оправе. Эдди Редмэйн придерживал любимую за талию, а сам был одет в молочно-белый костюм, белую рубашку и бежевый галстук и обут в замшевые туфли-лоферы. Пара воспитывает двоих детей: дочь Айрис и сына Люка - и в светском обществе появляется крайне редко.

Эдди Редмэйн и Ханна Багшоу / Getty Images

Напомним, на Уимблдоне также присутствовала королевская пара - Зара и Майк Тиндолл. Также ранее на прошлой неделе туда приезжала герцогиня Кембриджская Кэтрин, правда, после этого визита супруга принца Уильяма оказалась на самоизоляции.

Зара и Майкл Тиндолл / Getty Images

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