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Он в черном костюме, она — в белом платье: Джастин Трюдо и Кэти Перри дебютировали на красной дорожке фестиваля
Пара не скрывала перед публикой своих нежных чувств друг к другу.
Джастин Трюдо и Кэти Перри посетили мировую премьеру фильма Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris, которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Это был их первый совместный выход на красную дорожку в качестве пары.
Перед фотокамерами они позировали, обнимаясь и не скрывая нежных чувств друг к другу. Пара выглядела счастливой вместе.
Кэтти для такого события выбрала винтажное белое платье макси из коллекции прет-а-порте весна-лето 1987 года бренда Lanvin. Наряд имел V-образный вырез, драпировку и завитки из ткани, которые напоминали цветы. Под ним Перри была без бюстгальтера. Обута она была в белые остроносые туфли.
Волосы артистка собрала в элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, сделала макияж с пышными ресницами и нюдовый маникюр. В ушах у Перри были бриллиантовые серьги, а на руке — кольцо с крупным бриллиантом.
Трюдо был одет в черный костюм и белую рубашку с воротником-стойкой, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, впервые слухи о романе между Трюдо и Перри появились в июле 2025 года, когда их видели на прогулке с маленькой собакой в парке Монреаля, а позже за ужином в местном ресторане Le Violon. Джастина также видели на концерте Кэтти в Монреале 30 июля 2025 года.