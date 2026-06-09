Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

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Джастин Трюдо и Кэти Перри посетили мировую премьеру фильма Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris, которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Это был их первый совместный выход на красную дорожку в качестве пары.

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Перед фотокамерами они позировали, обнимаясь и не скрывая нежных чувств друг к другу. Пара выглядела счастливой вместе.

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Кэтти для такого события выбрала винтажное белое платье макси из коллекции прет-а-порте весна-лето 1987 года бренда Lanvin. Наряд имел V-образный вырез, драпировку и завитки из ткани, которые напоминали цветы. Под ним Перри была без бюстгальтера. Обута она была в белые остроносые туфли.

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Кэти Перри / © Associated Press

Волосы артистка собрала в элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, сделала макияж с пышными ресницами и нюдовый маникюр. В ушах у Перри были бриллиантовые серьги, а на руке — кольцо с крупным бриллиантом.

Трюдо был одет в черный костюм и белую рубашку с воротником-стойкой, которые скомбинировал с черными туфлями.

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Напомним, впервые слухи о романе между Трюдо и Перри появились в июле 2025 года, когда их видели на прогулке с маленькой собакой в парке Монреаля, а позже за ужином в местном ресторане Le Violon. Джастина также видели на концерте Кэтти в Монреале 30 июля 2025 года.

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