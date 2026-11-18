Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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Брэд Питт вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон посетил премьеру фильма «Новые злополучные приключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. На красной дорожке пара держалась за руки и улыбалась фотографам.

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Инес появилась в нежном платье с узором, напоминающим крокодиловую кожу, из круизной коллекции Roberto Cavalli 2027, созданной Фаусто Пульизи. Наряд имел глубокое V-образное декольте, широкие вырезы по бокам и несколько ярусов воланов на юбке.

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Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Де Рамон дополнила наряд серьгами-подвесками. У нее была прическа с локонами, макияж с нежно-розовым блеском и черный маникюр.

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Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Питт сочетал темно-синий свитер с круглым вырезом с темными брюками и длинным двубортным пальто с широкими лацканами. К луку актер добавил коричневые кожаные ботинки, ремень с прямоугольной пряжкой, тонкую золотую цепочку и очки-авиаторы в золотистой оправе с тонированными линзами.

Инес де Рамон и Брэд Питт / © Associated Press

Напомним, Брэд Питт вновь сыграл роль каскадера Клиффа Бута, за которую получил «Оскар» как лучший актер второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Новую картину снял Дэвид Финчер по сценарию Квентина Тарантино.

Брэд Питт / © Associated Press

События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1977 году, спустя восемь лет после событий, показанных в предыдущем фильме. В Голливуде, где за кулисами киноиндустрии процветают шантаж и вымогательство, Бут берется решать чужие проблемы и порой выходит за рамки закона. Помимо Питта, в картине снялись Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Ягья Абдул-Матин II и Питер Веллер.

В украинский прокат фильм выйдет 25 ноября, а на Netflix — 23 декабря 2026 года.

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