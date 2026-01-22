Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

Джейсон Стейтем посетил премьеру экшн-триллера "Убежище", в котором он сыграл главную роль. Премьера состоялась в Cineworld Leicester Square в Лондоне. Поддержать актера пришла его возлюбленная Рози Хантингтон-Уайтли, с которой они позировали перед фотографами, обнимаясь.

Джейсон был одет в графитовый костюм, белую рубашку и графитовый галстук в полоску. Обут актер был в темно-коричневые кожаные туфли.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

Рози выбрала для своего появления укороченный темный топ с высокой горловиной и рукавами до локтей, расшит пайетками, который обнажал ее плоский живот. Верх модель скомбинировала с кожаными черными брюками свободного кроя и черными босоножками на шпильках.

Хантинтон-Уайтли сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж и молочные французские маникюр и педикюр. В ушах у нее были серьги с бриллиантами.

О фильме:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живет в одиночестве в отдаленной хижине на шотландском острове, убегая от собственного прошлого. Когда он спасает девочку Джесси, это запускает цепь опасных событий: правительственные структуры объявляют охоту на него и на остров прибывают вооруженные люди. Тщательно скрытое прошлое Мейсона снова дает о себе знать. И теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями прошлого, которые приходят за ним.

В украинский прокат фильм "Убежище" выйдет 29 января.