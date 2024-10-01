Он в костюме, а она - в бальном платье: Дамиано Давид вышел на красную дорожку с возлюбленной

Любимчик миллионов меломанов во всем мире - 25-летний итальянский певец Дамиано Давид - кардинально сменил имидж и вышел в свет. Он появился на мероприятии в Париже BoF 500, на котором вручали награды самым влиятельным деятелям культуры со всего мира, которые формируют модную индустрию. Проходила церемонию в отеле Shangri-La.

Дамиано Давид / Фото: Associated Press

На красную дорожку Дамиано вышел со своей девушкой - 28-летней американской актрисой и певицей Дав Камерон. Певец надел полностью серый лук, который состоял из костюма и поло. Также на нем были стильные туфли.

Дав выбрала для мероприятия красное платье принцессы с пышной юбкой. Ее наряд был от бренда Richard Quinn из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье выполнено из фатина, имело много складок, а также его украшали черные банты.

Дамиано Давид и Дав Камерон / Фото: Associated Press

Этот выход пары на публику случился вскоре после того, как Дамиано Давид объявил, что Maneskin поставили на паузу и он начал свою сольную карьеру. Певец даже выпустил атмосферный клип на свой дебютный сингл Silverlines.

Напомним, что впервые об отношениях Дав и Дамиано заговорили еще в прошлом году, якобы они встречаются еще с лета. Пара вместе путешествовала по миру, поддерживая работу друг друга. Девушку также видели на шоу Maneskin в Нью-Йорке, Бразилии и Австралии. Впервые на красную дорожку вместе они вышли зимой этого года и, не стесняясь, целовались перед камерами.

Читайте также: