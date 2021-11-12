Он в костюме, а она в платье с бантами: Бенедикт Камбербэтч с женой Софи посетили мероприятие

Он в костюме, а она в платье с бантами: Бенедикт Камбербэтч с женой Софи посетили мероприятие

На все премьеры они всегда ходят вместе.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер посетили фестиваль Американского института кино в Лос-Анджелесе, во время которого показали фильм "Сила пса". В этой картине актер сыграл главную роль.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Associated Press

Знаменитости позировали перед фотографами в элегантных образах. Бенедикт выбрал темно-серый костюм, серый галстук и белую рубашку, а вот Софи надела черное широкое платье миди с шифоновыми бантами на плечах и белой вышивкой, тоже в виде бантов. Образ Софи дополнил нежный макияж с нюдовой помадой, крупные сережки в ушах и черные босоножки.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Associated Press

Также мероприятие посетила и коллега актера Кирстен Данст. Она сыграла в фильме жену главного героя. На мероприятии она появилась в ажурном платье оливкового цвета от ERDEM.

Кирстен Данст / Associated Press

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