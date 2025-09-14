Он в костюме, она - в шелковом мини-платье: миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес сходили на вечеринку

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Реклама

В объективы папарацци в Нью-Йорке попали 61-летний американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его жена - 55-летняя Лорен Санчес, которые летом этого года отгуляли громкую трехдневную свадьбу в Венеции.

Супруги, держась за руки, направлялись на вечеринку по случаю запуска журнала EE72 в ресторане The Cut. Они выглядели счастливыми и красивыми.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен выбрала для своего появления шелковое мини-платье жемчужного оттенка в бельевом стиле с пикантным декольте, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху она надела коричневую кожаную куртку. Аутфит Санчес дополнила прозрачными мюлями на шпильках и золотым клатчем-футляром.

Реклама

У бизнесвумен была стильная укладка, макияж с пышными ресницами и прозрачным блеском на губах, молочный маникюр и коричневый педикюр. Уши она украсила небольшими золотыми серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвесками, а на руке был браслет-кольцо.

Джефф был одет в темный с блеском костюм и рубашку в тон, которые скомбинировал с черными кожаными туфлями. Свой лук он завершил очками-авиаторами, серебряными цепочками на шее и браслетами на руке.

Напомним, Лорен Санчес в элегантном двухцветном платье с пышным декольте от бренда Schiaparelli появилась на западе в Нью-Йорке.