Он в костюме, она – в шелковом платье: Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Associated Press

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38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — и ее бойфренд — 57-летний актер Джейсон Стэтхэм — прилетели в Антверпен, Бельгия, чтобы посетить презентацию коллекции мебели их бельгийского друга — дизайнера и архитектора Винсента ван Дуйсена, которую он создал специально для Zara Home.

Для выхода в свет Рози выбрала молочное шелковое платье с халтером, которое дополнила туфлями-лодочками. Наряд эффектно подчеркнул стройным ноги звезды.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон же отдал предпочтение классике и надел черный костюм, белую рубашку и туфли.

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Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

К слову, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела, и в июне 2017-го родился их общий сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го — дочь Изабелла Джеймс. Пара так и не узаконила официально свои отношения.

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли в белоснежном костюме засветила подкачанный пресс в спортзале.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images