Он – в одних шортах, она – со сломанной ногой: Бекхэмы не пропускают тренировки в зале

49-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм недавно в результате несчастного случая в спортзале сломала ногу, но это не мешает ей вести активную социальную жизнь и продолжать работать над своими коллекциями. Более того, она не пропускает занятия в спортзале.

Так, в своем Instagram она показала несколько снимков с утренней совместной с мужем тренировки. Бывший футболист Дэвид в одних шортах выполнял упражнения с гантелями, а Виктория в топе и лосинах делала упражнения для мышц рук и спины.

Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Сегодня было тяжело. Но я должна поработать над своим лицом", - как всегда, с юмором подписала дизайнер фото.

Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэм на костылях пришла в офис.

Виктория Бекхэм пришла в офис несмотря на перелом ноги / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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