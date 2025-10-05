- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 1 мин
Он в пальто и кроссовках, она - в элегантном костюме и на шпильках: миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес в Париже
Супруги находятся во Франции на Парижской неделе моды.
61-летний американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его жена - 55-летняя Лорен Санчес попали в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Супруги выглядели стильно в луках в одной цветовой гамме.
Лорен была одета в элегантный серый клетчатый костюм, который состоял из юбки-карандаша и приталенного жакета интересного кроя с V-образным декольте и черными пуговицами. Наряд она дополнила черными туфлями, украшенными бантиками и жемчужинами, а также черной лакированной сумкой с крокодильим тиснением и золотой фурнитурой.
Санчес собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж в нюдово-бежевых оттенках и нюдовый маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а на лицо надела черные солнцезащитные очки.
На Джеффе было классическое серое пальто, джемпер в тон, серые джинсы и бело-серые кроссовки. Свой аутфит он завершил солнцезащитными очками-авиаторами.
Напомним, ранее Джеффа Безоса и Лоренс Санчес в красивых образах видели во время Недели моды в Нью-Йорке