Он в розовом поло, она – белом платье: Венсан Кассель с возлюбленной появились на новых фото

Пара приняла участие в фотосессии, автором которой стал французский фотограф.
В середине января 2025-го 57-летний актер Венсан Кассель и его возлюбленная - 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста – стали родителями, у них родился сын, которому дали имя Каэтано.
Если для девушки это первенец, то актер – уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Венсан утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.
Венсан и Нара появились на новых снимках фотографа Simon Vitkovsky, которыми он поделился в своем Instagram. Актер позировал в розовом поло, а модель – в интересном платье с бретелькой на спине, расшитой камнями и бисером.
В подписи к фото автор отметил, что снимки были сделаны в Каннах.
Ранее, напомним, возлюбленная Венсана Касселя сверкнула фигурой в бикини. Модель похвасталась фигурой спустя месяц после родов.
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