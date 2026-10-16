Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Getty Images

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21-летний Круз Бекхэм появился на публике со своей возлюбленной Джеки Апостел. Пара посетила вечеринку в честь 10-летия косметического бренда Milk Makeup, которая состоялась в отеле St Clement в Лондоне.

Для выхода в свет парень надел белую рубашку с бордовым галстуком в крапинку, шерстяные брюки и черный пиджак. А 30-летняя модель и певица выбрала более смелый образ — она была в бархатном брючном костюме, который надела поверх кружевного бюстгальтера. Свой лук Джеки дополнила бусами из гранатовых камней.

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Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Getty Images

Младший сын дизайнера Виктории Бекхэм и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма регулярно появляется на светских мероприятиях вместе с избранницей. Их роман стал публичным в 2024 году, а с тех пор они не раз выходили вместе на модные и музыкальные события.

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Круз развивает музыкальную карьеру и выступает со своей группой, тогда как Джеки связана с музыкальной индустрией и творческими проектами. Влюбленные также делятся совместными моментами в социальных сетях. Ранее, например, они завели собаку и показали ее фото в Сети.

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