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- Шоу-бизнес
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Он в рубашке с галстуком, она — в майке: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пришли на показ Balenciaga
Супруги пришли на фэшн-мероприятие, держась за руки, и с удовольствием позировали фотографам.
27-летний Бруклин Бекхэм и 31-летняя Никола Пельтц появились вместе на показе Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.
Для выхода Никола выбрала черную майку, который сочетала с длинной черной юбкой с заниженной талией. Образ она дополнила остроносыми туфлями на шпильке и небольшой сумкой.
Бруклин же надел белую рубашку, ослабленный черный галстук, черные брюки-карго и кожаные туфли, а в руках он держал кожаную куртку. Волосы он уложил назад, а внимательные поклонники смогли разглядеть среди них седые пряди.
Перед показом супруги позировали вместе, а Бруклин нежно обнимал жену. В последнее время пара вновь стала чаще появляться на публике после относительно длительного перерыва в светской жизни.
Ранее, напомним, Никола Пельц и Бруклин Бекхэм появились вместе в Венеции.