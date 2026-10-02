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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Он в рубашке с галстуком, она — в майке: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пришли на показ Balenciaga

Супруги пришли на фэшн-мероприятие, держась за руки, и с удовольствием позировали фотографам.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

27-летний Бруклин Бекхэм и 31-летняя Никола Пельтц появились вместе на показе Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.

Для выхода Никола выбрала черную майку, который сочетала с длинной черной юбкой с заниженной талией. Образ она дополнила остроносыми туфлями на шпильке и небольшой сумкой.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин же надел белую рубашку, ослабленный черный галстук, черные брюки-карго и кожаные туфли, а в руках он держал кожаную куртку. Волосы он уложил назад, а внимательные поклонники смогли разглядеть среди них седые пряди.

Перед показом супруги позировали вместе, а Бруклин нежно обнимал жену. В последнее время пара вновь стала чаще появляться на публике после относительно длительного перерыва в светской жизни.

Ранее, напомним, Никола Пельц и Бруклин Бекхэм появились вместе в Венеции.

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