Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

61-летний американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его жена — 56-летняя Лорен Санчес — попали в объективы папарацци во время прогулки по Аспене, штат Колорадо. Супруги шли, держась за руки. Они были в отличном настроении: увидев фотографов, мило им улыбнулись.

Лорен была одета в черный джемпер с молнией и контрастными белыми вставками, который она скомбинировала с широкими синими джинсами с черным тонким ремешком. Обута она была в черные остроносые ботильоны, а в руке несла черную лакированную сумку с крокодильим тиснением. У Санчес были распущенные волосы, массивные коричневые очки в прозрачной оправе на лице, большие бриллиантовые серьги в ушах и молочный маникюр.

На Джеффе были черные куртка и футболка, темно-синие джинсы и темная кожаная обувь на грубой коричневой подошве. Из аксессуаров миллиардер выбрал темную шляпу и очки-авиаторы.

Напомним, ранее Джефф Безос и Лорен Санчес появились на улицах Аспены в образах в похожем стиле.