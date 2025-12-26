ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Он в шляпе, она — в джемпере с молнией: миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес на горнолыжном курорте

Супруги проводят рождественские каникулы в курортном городке в Колорадо.

Автор публикации
Алина Онопа
Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

61-летний американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его жена — 56-летняя Лорен Санчес — попали в объективы папарацци во время прогулки по Аспене, штат Колорадо. Супруги шли, держась за руки. Они были в отличном настроении: увидев фотографов, мило им улыбнулись.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен была одета в черный джемпер с молнией и контрастными белыми вставками, который она скомбинировала с широкими синими джинсами с черным тонким ремешком. Обута она была в черные остроносые ботильоны, а в руке несла черную лакированную сумку с крокодильим тиснением. У Санчес были распущенные волосы, массивные коричневые очки в прозрачной оправе на лице, большие бриллиантовые серьги в ушах и молочный маникюр.

На Джеффе были черные куртка и футболка, темно-синие джинсы и темная кожаная обувь на грубой коричневой подошве. Из аксессуаров миллиардер выбрал темную шляпу и очки-авиаторы.

Напомним, ранее Джефф Безос и Лорен Санчес появились на улицах Аспены в образах в похожем стиле.

