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- Шоу-бизнес
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Он в синем костюме, она — в молочном пуловере: папарацци подловили Сильвестра Сталлоне с женой на съемках
Актер продемонстрировал элегантный образ, а его жена выбрала комфортный лук.
Сильвестр Сталлоне попал в объектив папарацци вместе со своей женой Дженнифер Флавин на съемочной площадке сериала «Король Талсы» в районе Литл-Итали в Манхэттене, Нью-Йорк.
Актер был одет в синий костюм в полоску, состоящий из двубортного пиджака с металлическими пуговицами и классических брюк. На нем также была черная рубашка, сливовый галстук и нагрудный платок-паше такого же оттенка.
На лацкане пиджака у Сталлоне была брошь в виде круга из звезд. Лук он дополнил сине-белыми кожаными туфлями с тиснением под крокодила. На руках у него были массивные золотистые часы, золотой браслет и кольцо.
Дженнифер продемонстрировала повседневный аутфит в молочном пуловере с V-образным вырезом и рукавами длиной три четверти, а также в голубых джинсах. Наряд она дополнила черными туфлями на устойчивых каблуках. В руках она несла стеганую куртку на молнии и телефон.
Флавин украсила уши золотыми серьгами, а на руке у нее было кольцо. Джен распустила волосы и нанесла макияж с черными стрелками.
Напомним, ранее мы видели Сильвестра Сталлоне в классическом смокинге, а Дженнифер Флавин была в длинном платье цвета электрик.