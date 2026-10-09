Он в синем костюме, она — в молочном пуловере: папарацци подловили Сильвестра Сталлоне с женой на съемках

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

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Сильвестр Сталлоне попал в объектив папарацци вместе со своей женой Дженнифер Флавин на съемочной площадке сериала «Король Талсы» в районе Литл-Итали в Манхэттене, Нью-Йорк.

Актер был одет в синий костюм в полоску, состоящий из двубортного пиджака с металлическими пуговицами и классических брюк. На нем также была черная рубашка, сливовый галстук и нагрудный платок-паше такого же оттенка.

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Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

На лацкане пиджака у Сталлоне была брошь в виде круга из звезд. Лук он дополнил сине-белыми кожаными туфлями с тиснением под крокодила. На руках у него были массивные золотистые часы, золотой браслет и кольцо.

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Дженнифер продемонстрировала повседневный аутфит в молочном пуловере с V-образным вырезом и рукавами длиной три четверти, а также в голубых джинсах. Наряд она дополнила черными туфлями на устойчивых каблуках. В руках она несла стеганую куртку на молнии и телефон.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

Флавин украсила уши золотыми серьгами, а на руке у нее было кольцо. Джен распустила волосы и нанесла макияж с черными стрелками.

Напомним, ранее мы видели Сильвестра Сталлоне в классическом смокинге, а Дженнифер Флавин была в длинном платье цвета электрик.

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