Он в слипонах с цветами, она в ярком платье: экс-"Холостяк" Заливако показал фото с возлюбленной

Михаил Заливако опубликовал милое фото с избранницей с отдыха.

Главный герой "Холостяка-11" — бизнесмен Михаил Заливако — опубликовал в Instagram совместный снимок со своей избранницей Анной Богдан.

Миша сидел на стуле, а Анна - у него на руках, демонстрируя свои стройные ноги.

Заливако был одет в серую футболку, джинсы и белые слипоны с цветками. А Богдан – в салатовое платье миди и босоножки на шпильках.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

В подписи к фото мужчина написал трогательные строчки о том, что ему нравится делать со своей любимой:

"Нравится ощущение рядом. Нравится, когда идем за руку. Нравится, что вызываешь мурашки по коже. Нравится с тобой слушать одну песню на repeat. Нравится, что не стыдно. Нравится, когда дуркуешь. Нравится, что не боишься. Нравится, что настоящая. В общем нравится… и да, химия - очень нравится".

Богдан в комментарии к фото написала: "С тобой все нравится".

Ранее влюбленные показали снимки с их отдыха в Турции, где они летали на воздушном шаре.

Читайте также: Финалистка шоу "Холостяк-11" Юлия "Зайка" призналась, был ли у нее секс с Михаилом Заливако

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку