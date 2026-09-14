Он в смокинге, она — в платье цвета электрик: Сильвестр Сталлоне с женой сходили на свидание

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

Реклама

Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин попали в объективы папарацци в Нью-Йорке. Супруги остановились перед фотографами и вместе улыбаясь позировали на фоне вечернего города.

58-летняя Дженнифер выглядела эффектно в длинном платье цвета электрик. Наряд был без бретелек, имел лаконичный прямой крой и свободную юбку в пол.

Реклама

Аутфит Флавин дополнила черным лакированным клатчем с фактурной поверхностью. Ее волосы были уложены объемными волнами, а в макияже она подчеркнула глаза, добавила розовые румяна и помаду нежного оттенка.

Реклама

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

80-летний Сильвестр Сталлоне выбрал для выхода классический черный смокинг. На нем были двубортный пиджак с широкими атласными лацканами, черные брюки, белая рубашка и галстук-бабочка. Завершали его элегантный образ черные лакированные туфли.

Напомним, вышел локализованный трейлер биографического фильма «Я — Рокки», рассказывающего о молодом Сталлоне и создании культовой спортивной драмы «Рокки».

В фильме покажут, как никому не известный актер написал сценарий о боксере-аутсайдере и отказался продавать его голливудским продюсерам, если его самого не утвердят на главную роль. Молодого Сильвестра Сталлоне сыграл Энтони Ипполито, а режиссером картины стал Питер Фаррелли.

Биографический фильм «Я — Рокки» выйдет в украинский прокат 19 ноября 2026 года — к 50-летию премьеры оригинального фильма «Рокки».

Реклама

Новости партнеров