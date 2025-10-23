Акшата Мурти и Риши Сунак / © Associated Press

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти посетили первый "Розовый бал" в Британском музее в Лондоне.

Супруги выглядели красиво. Риши был одет в черный смокинг, белую рубашку и красную бабочку. Обут он был в черные лакированные туфли.

На Акшате было полосатое красно-белое платье приталенного силуэта без бретелек, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд Мурти дополнила красными туфлями с бантами и на шпильках и серебряной сумочкой-торбой, украшенной бусинами и вышивкой из бисера.

У нее была волнистая укладка, макияж с розовой помадой, украшение с камнями на голове, элегантные серьги в ушах и браслет из этого комплекта на руке.

Напомним, Акшата Мурти на службу благодарения в Вестминстерском аббатстве появилась в красном твидовом наряде и черной шляпке.