Он в смокинге, она — в полосатом платье и красных туфлях: Риши Сунак с женой побывал на балу
Супруги выглядели красиво на мероприятии.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти посетили первый "Розовый бал" в Британском музее в Лондоне.
Супруги выглядели красиво. Риши был одет в черный смокинг, белую рубашку и красную бабочку. Обут он был в черные лакированные туфли.
На Акшате было полосатое красно-белое платье приталенного силуэта без бретелек, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд Мурти дополнила красными туфлями с бантами и на шпильках и серебряной сумочкой-торбой, украшенной бусинами и вышивкой из бисера.
У нее была волнистая укладка, макияж с розовой помадой, украшение с камнями на голове, элегантные серьги в ушах и браслет из этого комплекта на руке.
Напомним, Акшата Мурти на службу благодарения в Вестминстерском аббатстве появилась в красном твидовом наряде и черной шляпке.