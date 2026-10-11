Он в смокинге, она — в прозрачном платье и без бюстгальтера: Брэд Питт с девушкой посетил церемонию в Лондоне

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

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62-летний голливудский актер Брэд Питт вместе со своей возлюбленной — 33-летней дизайнеркой ювелирных украшений Инес де Рамон — посетили церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice). Мероприятие прошло в Музее естественной истории в Лондоне.

Инес предстала в роскошном соблазнительном образе. На ней было длинное кружевное прозрачное платье шалфейно-зеленого цвета, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

Наряд имел длинные рукава, открытые плечи, пикантное декольте, под которым не было бюстгальтера, и пышную юбку с длинным шлейфом.

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Инес сделала прическу с мягкими локонами и нежный макияж. От украшений она отказалась.

Питт выбрал для торжественного вечера классический черный смокинг с атласными лацканами, который дополнил белой рубашкой, черным галстуком-бабочкой и черными лакированными туфлями.

Лук он дополнил очками с прозрачными линзами в тонкой металлической оправе. Его волосы были аккуратно зачесаны назад, а на лице была легкая седая щетина.

На красной дорожке влюбленные позировали вместе, демонстрируя гармоничные вечерние аутфиты. Питт нежно обнимал Инес за талию.

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Напомним, на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне Брэд Питт появился в черном костюме-тройке, а Инес де Рамон сияла в откровенном платье макси с зеленой цветочной вышивкой.

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