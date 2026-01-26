Он в тренде: Александр Скарсгард снова удивил образом, ведь вышел в свет в вьетнамках

Александр Скарсгард / © Associated Press

Реклама

Александр Скарсгард появился на фестивале «Сандэнс» и снова разжег дебаты вокруг своего образа, ведь вышел в свет во вьетнамках. Это был интересный выбор обуви, который, вероятно, стал способом почтить покойного модельера Валентино Гаравани, ведь обувь актера была от его известного бренда Valentino.

Черные кожаные шлепанцы на плоской подошве и тонких ремешках были украшены фирменными пирамидальными заклепками из золотистого металла, которые были равномерно расположены вдоль ремешков. Декор придавал минималистичным шлепкам интересности и привлекал внимание.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Но не только обувь от Valentino выбрал актер. Его стилист Гарри Ламберт подобрал для Александра Look 14, который был разработан уже новоназначенным креативным директором Модного дома — Алессандро Микеле. Наряд включал свободные коричневые брюки со стрелками, куртку оливкового оттенка, которую дополняли горчичные полоски, а также рубашку и тонкий галстук с цветочным принтом. Поверх этих вещей актер также надел длинное бежевое пальто, которое носил расстегнутым.

Реклама

Скарсгард и Ламберт продемонстрировали этим луком, что вьетнамки — это таки вещь, которая будет в тренде и в 2026 году. Впервые на фотокол в подобной обуви решился выйти в прошлом году актер Джонатан Бейли — на нем были черные шлепанцы. В таком луке актер пришел на премьеру фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в Лондоне.