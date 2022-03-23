Он вернулся, чтобы помогать: Шон Пенн и власти Кракова пообещали поддержку украинским беженцам

Он вернулся, чтобы помогать: Шон Пенн и власти Кракова пообещали поддержку украинским беженцам

Актер очень много сделал для Украины.

Впервые Шон Пенн приехал в Киев прошлой осенью. В качестве режиссера он занимался съемками документального фильма об Украине. Его интересовали самые драматические моменты новейшей истории Украины. Актер интересовался событиями, происходившими на Майдане зимой 2014 года, также Пенн побывал в зоне ООС.

Волею судеб следующий приезд звезды практически совпал с началом войны. Актер прилетел в Киев 23 февраля 2022 года. Война заставила Шона Пенна эвакуироваться. Уже 28 февраля ему удалось пешком перейти границу с Польшей.

Шон Пенн / Getty Images

И вот меньше месяца спустя Шон Пенн снова вернулся в Восточную Европу, на этот раз, чтобы помогать Украине.

Шон Пенн / Getty Images

В польском Кракове актер и режиссер подписал гуманитарный контракт с мэром города Яцеком Майхровски. Шон Пенн в 2010 году основал фонд CORE (Community Organized Relief Effort) в 2010 году, чтобы помочь жертвам землетрясения на Гаити. Сейчас же этот фонд помогает украинским беженцам в Польше.

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