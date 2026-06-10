Она безупречна: стройная Элизабет Херли в лимонном бикини отпраздновала свое 61-летие

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли поделилась с фолловерами в Instagram праздничной фотографией по случаю своего дня рождения — сегодня, 10 июня, ей исполнился 61 год.

На солнечном фото актриса позировала на фоне моря, демонстрируя свою безупречную фигуру. Одета она в бикини лимонного цвета, которое состояло из лифа с декоративной золотистой цепочкой и плавок с такими же цепочками.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Херли были распущенные волосы и макияж с акцентом на глазах. В руках она держала разноцветный платок и радостно улыбалась на камеру.

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«С днем рождения меня! Я боялась, что с каждым годом моя жизнь будет становиться менее увлекательной, и я все больше и больше буду уставать от мира… но я рада сказать вам, что если вы будете держаться начеку и держать голову высоко, ничто не может быть дальше от правды. Я люблю свою жизнь сегодня. Я действительно благословенна и благодарна за то, что меня окружают самые удивительные друзья и семья, все из которых делают мою жизнь намного лучше и которых я люблю всем сердцем. Я также хочу выразить огромное спасибо лучшим поклонникам и подписчикам в мире за их преданность и доброту. Этот год уже был невероятно крутым, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше», — написала Элизабет в посте.

Фолловеры сразу засыпали актрису поздравлениями, комплиментами, отмечая ее молодой вид и замечательную физическую форму. В комментариях многие признались, что трудно поверить в то, что Лиз исполнился 61 год.

Напомним, ранее Элизабет Херли показала фигуру в купальнике насыщенного розового оттенка.

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